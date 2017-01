Andrea Barzagli, luna di miele a luci rosse

La moglie scopre seno e lato B

25/7/2013

foto Olycom

Una stellina così peccaminosa non si era mai vista. Maddalena Nullo, neosposa del calciatore juventino Andrea Barzagli, infiamma Portofino. Quel bikini rosa non fa che scivolare via e regala oltre a un topless mozzafiato, anche una profonda panoramica sul lato B, resa ancora più osé dal tatuaggio di una piccola stella che sovrasta di poco la riga.

Quel segno indelebile proprio lì viene scoperto dalla wag senza pudore. Uno striptease di fronte al quale Barzagli rimane incantato mentre la moglie risale una scaletta. Maddalena esibisce la nudità con disinvoltura e i centimetri di pelle svelati rendono l'atmosfera incandescente. Accattivante e sicura di sé, lady Barzagli è una bomba di sensualità.