Cecilia Rodriguez sexy tata solo per Santiago

La sorella di Belen innamorata del suo nipotino, lo coccola in spiaggia in Sardegna

25/7/2013

foto Facebook

Niente uomini per Cecilia Rodriguez, il suo cuore è già impegnato. La sorella di Belen non ha occhi che per l'ometto di casa, il nuovo arrivato Santiago. Eccola in Sardegna mentre coccola e bacia il nipotino, felice di fargli da tata.

Fisico scolpito, pancia piatta e bikini mozzafiato, Cecilia è sicuramente la tata più sexy che il Santiago possa avere. Mentre Belen e Stefano De Martino approfittano per stare un po' da soli, la zia si prende cura del piccolino. Baci e passeggiate, Cecilia sembra fare le prove per un futuro... da mamma!