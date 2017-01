Eli si fa toccare il seno da Pietro

E intanto fuma una sigaretta "rollata"

25/7/2013

foto Novella 2000

Vacanze "in fumo" per Elisabetta Canalis, che prende il largo con Pietro Tavallini, amico di lunga data e si dà ai vizi. Su uno yacht da 55 mila euro a settimana, l'ex velina e l'amico si lasciano andare. I due si passano una sigaretta "rollata" a mano, poi lui le palpa un seno e Eli lascia fare...

In mezzo al mare di Ischia Eli cerca un po' di privacy con Pietrino, vecchio amico dei tempi della movida milanese, quando la showgirl si divertiva tra feste in discoteca e vizietti vari. Da allora tante cose sono cambiate. Eli è "emigrata" in America, è stata la fidanzata di George Clooney e ha fatto carriera. Tra spot, sfilate e apparizioni come testimonial la Canalis può dirsi soddisfatta del suo percorso professionale.



Anche Tavallini vive tra Miami e Los Angeles e vede spesso l'amica sarda. Eccoli quindi insieme per una mini vacanza super lussuosa all'insegna dei vecchi tempi e dei vecchi vizi. I due condividono una sigaretta, di quelle fatte a mano, sul ponte dello yacht. Poi lui mette una mano sul seno di lei, che non si scompone e continua a fumare indisturbata. Da un amico questo e... altro.