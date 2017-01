Sabrina Ferilli, sexy toccatine a bordo piscina

L'attrice ha sognare Ischia con le sue curve mediterranee

25/7/2013

foto Novella 2000

Una toccatina all'interno coscia, una sulla chiappa sinistra e via pure il reggiseno. Sabrina Ferilli, sexy icona italiana, in quel di Ischia si rilassa sola soletta a bordo piscina evidenziando, alla soglia dei 50 anni, un fisico notevole. Il seno, sempre prosperoso fa la sua bella figura, così come il lato B, dalle morbide curve mediterranee.

Chiacchiera al cellulare indisturbata senza rendersi conto che è nel mirino dei paparazzi di Novella 2000. La Ferilli, senza il suo Flavio Cattaneo, si gode un po' di sole con un costumino a scacchi bianco e blu lasciando scoperte quelle curve che abbiamo ammirato, e mai più dimenticato, sfogliando il calendario di Max del 1999. Forme che poco sono mutate nel corso degli anni.



Presa dalla sua conversazione, si coccola con la mano libera massaggiandosi la coscia, sfiorando l'inguine e poi il sedere. Un siparietto davvero niente male per la nostra Sabrina nazionale che infine si alza e si sfila il reggiseno. Peccato solo che sia di spalle.