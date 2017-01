Chiara Giorgianni sexy in Sardegna

Con Alex Nuccitelli, flirt in vista?

25/7/2013

foto LaPresse

Tante farfalline alla Belen tatuate sulla spalla e sul fianco, un corpo mozzafiato e un seno in uscita. Chiara Giorgianni si diverte in Sardegna con un nuovo partner, Alex Nuccitelli, ex marito di Antonella Mosetti. Dopo la love story con Francesca De André l'ex gieffina è passata ora all'uomo super macho.

Le preferenze sessuali della bella ex inquilina del Grande Fratello 12 oscillano indistintamente e ai muscoli scolpiti e al corpo palestratro di Nuccitelli la sexy Chiara non ha saputo resistere. I due giocano nell'acqua, si abbracciano e ridono e lui non è certo indifferente alle curve sensuali e conturbanti dell'ex gieffina.



Che poi tra loro ci sia una vera storia o no non è nemmeno tanto importante. La Giorgianni starà in Sardegna per due mesi a lavorare come vocalist in un locale, come scrive lei stessa sul suo profilo Facebook e in due mesi di storie ne sbocciano tante. Lei saprà coglierle tutte.