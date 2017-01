La vita Smeralda di Elisabetta Gregoraci

Fisico e lato B mozzafiato per Lady Briatore

25/7/2013

foto LaPresse

Fisico mozzafiato, amiche, barca, tintarella, mare. Ecco il mix estivo di Elisabetta Gregoraci che al largo della Sardegna se la spassa con Flavio Briatore e compagnia tra tuffi, chiacchiere e bagni di sole. Bikini striminziti e slip minimal per Lady Briatore che mostra come sempre un corpo perfettamente scolpito.

Ecco la bella vita in Costa Smeralda di Eli tra lunghe pause relax sotto il sole, tuffi in mare aperto, chiacchiere al cellulare o con le amiche. La Gregoraci sfila sulla barca come in passerella con un corpo eccezionale e un look sempre perfetto. Di notte cene mondane e feste vip, di giorno al largo nel mare cristallino come nel migliore jet set.