La Marini non è incinta: "Mi spiace deludervi..."

Dopo una giornata di voci e dubbi, Valeria smentisce ufficialmente la gravidanza

24/7/2013

foto Twitter

Per fiori, confetti e corredini bisognerà attendere ancora. Valeria Marini non incinta. A 24 ore dalla diffusione della notizia della sua gravidanza la showgirl ha smentito ufficialmente con un post sul suo blog ufficiale. "A tutti coloro che mi hanno telefonato, mandato fiori, sms, mail - scrive - mi dispiace deludervi, ma siate certi che quando sarà... io stessa vi darò la lieta notizia...". Non resta che attendere.

Tutta colpa di dichiarazioni circolate in Rete martedì, in teoria rilasciate in una intervista "Diva e Donna" in realtà, spiega la Marini oggi, "mai rilasciate". La notizia fa il giro del Web, la maggior parte delle testate la riportano e per quasi una giornata la Marini non interviene nella vicenda.



Tutti i dubbi però adesso sono dissipati. "A chi stava già organizzando fiocchi, confetti e libri dei nomi: mi dispiace deludervi" scrive sul suo blog, concludendo con un "quando sarà... io stessa vi darò la lieta notizia". Che si tratti solo di un rinvio sulla lieta novella?