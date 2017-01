Veronica Lario si diverte in Sardegna

Vacanze in relax sullo yacht in compagnia di figli e nipoti

24/7/2013

foto Olycom

Veronica Lario nuota al largo nelle acque blu della Sardegna. Accanto a lei, l'inseparabile guardia del corpo. Ma non è una vacanza a due. Insieme a lei infatti, c'è tutta la famiglia. Barbara Berlusconi con i suoi due bambini, Eleonora e Luigi.

Riuniti per godersi un po' di relax, quella che viene immortalata dai fotografi è na famiglia serena, pronta a divertirsi e a scherzare. Veronica si lascia coccolare dalla figlia maggiore che la copre con l'asciugamano appena rientra da una nuotata al largo. Distese sullo yacht, le donne della famiglia si lasciano baciare dal sole, salvo poi buttarsi tutte insieme in acqua per giocare con i più piccoli.