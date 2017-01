Cristina Parodi, topless mozzafiato

La giornalista si abbronza a Formentera

24/7/2013

foto Chi

Tintarella in topless per Cristina Parodi "spiaggiata" a Formentera e in splendida forma come ogni anno. La bella giornalista sfoggia un'abbronzatura quasi integrale, come svelano gli scatti di Chi, un fisico mozzafiato e un seno tonico. Promossa con dieci e lode.

La Parodi sorride maliziosamente ai paparazzi, un cappello di paglia in testa, sdraiata in spiaggia sull'isola delle Baleari e offre ai paparazzi un fronte-retro davvero da applauso. Lo slip รจ micro e il lato B, dalle curve sinuose, fa maliziosamente capolino.



Poi la giornalista si alza per "coprire" il topless con il reggiseno e sbuca anche un capezzolo. Insomma un vero e proprio siparietto a luci rosse. Giorgio Gori apprezza e una volta in mezzo al mare i due si lasciano andare ad un abbraccio amoroso. Innamorati e felici, come due ragazzini.