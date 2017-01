Miley Cyrus...Oops ti si vedono gli slip!

Pizzo nero tra le gambe della cantante

24/7/2013

foto Splash News

Stravaccata sul sedile di una limousine, Miley Cyrus apre un po' troppo le gambe e fa vedere lo slip. Sbadataggine (o accortezza) tipica delle star che, alla vista dei paparazzi, hanno un impellente bisogno di mostrare ciò che decenza non vorrebbe. Ecco allora che la mutandina nera della cantante viene immortalata. Miley ormai, da buona ex stellina Disney, ha seguito il solco tracciato dalle colleghe ed è diventata una bad girl.

Nell'ultimo anno, la Cyrus ha affrontato un restyling che l'ha fatta passare da principessa glamour a mistress sadomaso tutta pelle e borchie. Il suo ultimo video ha fatto scalpore per le immagini ad alto tasso erotico ma anche nel look quotidiano Miley segue questa linea. Capelli platinati rasati ai lati e unghie ricostruite color rosso fuoco e quell'abito nero cortissimo. Tanto corto che basta un piccolo movimento per far vedere la biancheria intima.