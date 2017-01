Andrea Pirlo marca stretto la moglie Deborah

Vacanze a Forte dei Marmi per il calciatore della Juventus

24/7/2013

foto Olycom

Dopo qualche giorno a Ibiza, con moglie e figli, Andrea Pirlo sta concludendo le sue vacanze estive a Forte dei Marmi. In riva al mare con Deborah scruta silenziosamente l'orizzonte. Barba incolta, capelli sempre lunghi e occhiali da sole rendono il fuoriclasse della Juventus quasi irriconoscibile. La compagna, con un micro costume, appare come al solito bellissima tanto da "guadagnarsi" un bel bacio in pubblico.

E' super abbronzato il calciatore bianconero che quest'anno, grazie alla Confederation Cup, si sta godendo delle lunghe vacanze. Tra le acque delle Baleari e quelle della Toscana, Pirlo si rilassa in famiglia.



Ma se ad Ibiza l'abbiamo lasciato a mollo con i figli Niccolò e Angela, questa volta a Forte è stato pizzicato solo con la moglie. I due, sul bagnasciuga, a pochi passi di distanza l'uno dall'altra, si guardano intorno, anche un po' annoiati, e non si cambiano una parola. L'attaccante però segue come un'ombra la sua dolce metà che, con quel bikini sgambato e quelle curve ben tornite, è proprio da marcare!