Hunziker, nuda e incinta in cover

24/7/2013

foto Vanity Fair

Come Demi Moore, Monica Bellucci o Claudia Schiffer. Ecco la splendida Michelle Hunziker immortalata nuda e col pancione sulla copertina di Vanity Fair. "Tomaso mi ha chiesto di sposarlo e si è inginocchiato ai miei piedi". E lei ha detto sì.

Bellissima, dolce e materna. Michelle, ormai al settimo mese, sfoggia il suo pancione, nuda a con il topless coperto dalle mani: "Orgogliosa di mostrare il mio corpo che cambia", racconta nell'intervista a Vanity Fair, "perché 17 anni dopo Aurora sono di nuovo mamma e ho al fianco un uomo pieno d'amore per me". Così pieno d'amore che le ha chiesto la mano, inginocchiandosi letteralmente ai suoi piedi. E lei ha detto sì. "E' vero, si è inginocchiato. Mi ha fatto piangere: mi è venuto il solito naso largo e rosso. Avevamo una serata di lavoro, ha aspettato che finissi di truccarmi e poi mi ha fatto colare tutto con la proposta. Noi donne facciamo le dure, ma in quei momenti va tutto all’aria".



Nessuna data fissata ancora, ma le nozze si faranno presto. Michelle avrebbe voluto sposarsi prima della nascita della secondogenita, che avverrà in ottobre,un matrimonio col pancione: "Ci ho pensato" dice, "ma sarebbe stato troppo frenetico. Ho preferito assecondare i tempi naturali della nostra storia. Del resto, è stato così anche per il concepimento. Fin dall’inizio Tomaso aveva un forte desiderio di paternità, e questa sua determinazione per me era già una grande prova d’amore. Anche perché volevo la stessa cosa". Il suo desiderio di una seconda maternità non l'ha mai nascosto, soprattutto da quando è cominciata la sua love story con Tomaso Trussardi: "Ho lasciato fare alla natura, ma non mi aspettavo di rimanere incinta così in fretta. Mi piace pensare che la bimba sia stata concepita a Palermo, il 24 gennaio, il giorno del mio compleanno". Il sesso del bebè lo hanno scoperto solo da poco durante l'ultima ecografia. Come si chiamerà la bimba, che nascerà a ottobre, non lo hanno ancora deciso. Per ora Michelle e Tomaso si godono questa dolce attesa insieme, innamorati e felici, come in una bellissima favola.