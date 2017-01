Belen e Stefano, acrobazie d'amore

Su "Chi" scatti a luci rosse

24/7/2013

foto Chi

A Formentera è esplosa la loro passione, solo un anno fa, e qui sono tornati più... appassionati che mai. Tra Belen e Stefano De Martino l'eros è alle stelle. E negli scatti di "Chi" i due non si “contengono” tra pose allusive e acrobazie amorose.

La showgirl argentina sfoggia la sua linea perfetta e le sue curve conturbanti sulla spiaggia semi deserta, mentre gioca con il suo uomo, che in uno scatto particolarmente hot, sembra voler gareggiare con il piccolo Santiago... per tornare nel ventre della mamma...



Poi rieccola in versiona mammina dolce e sexy con il piccolo Santiago tra le braccia. Scene da happy family in vacanza. A settembre le nozze e tanti progetti di lavoro, soprattutto per Belen, abile nel coniugare alla perfezione il suo ruolo di neo-mamma, futura moglie e sex symbol, una vera regina dello showbiz nazionale.