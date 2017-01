Valeria Marini incinta? E' giallo

I media si scatenano, ma nessuna conferma

23/7/2013

foto Twitter

Il gossip serpeggia da giorni, Valeria Marini sarebbe incinta. I media si scatenano, c'è chi cita una sua conferma, chi smentisce tutto. E il giallo si infittisce, mentre dalla bionda showgirl, da poco moglie di Giovanni Cottone, non arrivano dichiarazioni.

La Marini e Giovanni Cottone si sono sposati appena tre mesi fa, il 5 maggio, con una cerimonia in grande stile. La diva non ha mai fatto mistero di volere un bambino, come lei stessa ha più volte dichiarato:“il desiderio di maternità c'è e spero che si realizzi”. Adesso c'è chi insinua che la showgirl abbia finalmente coronato il suo sogno.



Già smentito una volta il gossip sulla sua gravidanza torna prepotentemente alla ribalta. I media si scatenano, c'è persino chi cita una sua conferma ufficiale e un'intervista con tanto di annuncio. Di ufficiale però ancora non c'è nulla. Valeria non commenta e il giallo si infittisce.