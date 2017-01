Gisele Bündchen ammalia in una tuta di velo

Ma il tessuto si apre sul seno

23/7/2013

foto Instagram

Solo velo appiccicato alla pelle di Gisele Bündchen in una tuta aderentissima con una profonda scollatura che termina sopra l'ombelico. Graffiante Catwoman, la top model guarda con sfida l'obiettivo mentre le mani di un assistente le sistemano il vestito al livello del seno. Il tessuto color blu notte e le pailletes in tono contrastano con i capelli oro della bellissima Gisele.

La statuaria mannequin, in un'altra foto postata su Instagram, è un angelo nero con push up ricoperto di lustrini e un coprispalle trapunto di piume. Il bordo dello slip forma una maliziosa "V" sul davanti che promette di svelare ma non mantiene. Tonica e scultorea, Gisele avanza sulle passerelle come una tigre con la biancheria lussuosa e lussuriosa ideata da lei stessa.