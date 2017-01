Francesca Fioretti mostra il tanga al sole

Per l'ex gieffina forme strizzate dai lacci del bikini nero

23/7/2013

foto Instagram

Francesca Fioretti mostra le curve al sole. La bellezza sinuosa in costume nero fa un autoscatto riservato ai fan in cui fa intravedere la linea nera del perizoma. Una posa strategica vedo non vedo in cui l'ex gieffina mostra tutta la sua femminilità in un gioco di luci e ombre malizioso. L'abbondanza del fondoschiena è stretta a fatica da un laccetto che forma un fiocco sul fianco.

Adagiata sulla spiaggia, l'ex gieffina è una bomba di sensualità che non cede mai all'esibizione scontata ma si svela a poco a poco. In primo piano, le labbra carnose e i capelli con i riflessi color miele, sullo sfondo il paesaggio e, soprattutto, la rotondità burrosa del suo lato B. In un'altra foto in bikini, Francesca si mostra in tutta la sua prorompenza con un due pezzi a fascia. Lo slip è a vita così bassa da essere quasi osé.