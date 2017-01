Penelope Cruz, è arrivata la secondogenita

L'attrice a un concerto a Madrid ad un giorno dal parto

23/7/2013

foto Olycom

Nello stesso giorno della nascita del "royal baby", a poche ore di distanza, anche Penelope Cruz ha dato alla luce il suo bebè. E' una femmina ed è la secondogenita in casa Bardem. La splendida attrice aveva sfoggiato solo un giorno prima ad un concerto a Madrid un pancione esplosivo.

I media sono stati troppo occupati con l'erede al trono britannico per dare la notizia, ma la bimba di Penelope (39 anni) e Javier Bardem(44) è nata poche ore dopo il "royal baby". La famiglia Bardem si allarga quindi e dopo Leo, nato due anni e mezzo fa, è arrivata adesso una femminuccia.



Negli ultimi giorni della gravidanza, la splendida protagonista del film di Sergio Castellito "Venuto al mondo" (2012), non si è risparmiata in quanto a divertimenti e svaghi e il giorno prima del parto era stata immortalata al Price Circus Theater a Madrid dove, con il marito, si era "scatenata" al concerto di Asier Etxeandia, esibendo un pancione extra large al limite dell'esplosione.



Durante la performance dell'artista, Bardem ha persino improvvisato un assolo alle percussioni sul palco e Penelope è andata in estasi applaudendo felice e orgogliosa. Adesso gli applausi sono tutti per la nuova arrivata.