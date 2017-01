Svetoslava Simeonova è la musa di Fabio Fognini

Il tennista è fidanzato da quattro anni con la modella bulgara

23/7/2013

foto LaPresse

Dopo aver vinto nel giro di una settimana due tornei Atp, Fabio Fognini entra nella top 20 del tennis sbaragliando la dura concorrenza. E così il campione non solo si fa largo nel mondo dello sport, ma anche in quello del gossip. Scopriamo quindi che la forza dello sportivo, considerato il Balotelli del tennis (come il calciatore è di talento, ma difficile da domare), si chiama Svetoslava Simeonova ed è una super modella di origine bulgara.

Naturalizzata italiana, Svetle è cinque anni più grande del suo compagno. Più matura e tranquilla, è grazie a lei che Fabio sta riuscendo a migliorare il suo temperamento anche in campo. Castana dalle curve conturbanti, la fidanzata (da quattro anni) del campione italiano porta egregiamente i suoi 32 anni: lato B ben tornito e décolleté prosperoso non passano inosservati, così come le sue labbra carnose. Momento d'oro dunque per Fognini. Fortunato in gioco e pure in amore!