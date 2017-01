Balo e Fanny, vacanze separate

La Neguesha sexy a Riccione, mentre SuperMario si diverte a Mykonos

23/7/2013

foto Instagram

Bombastica e super sexy in un micro bikini Fanny Neguesha sguazza nelle acque di Riccione e in una limpida piscina, mentre Mario Balotelli fa vacanze da "single" a Mykonos. I due sarebbero a un passo dalle nozze, intanto però fanno vita da separati.

La bella modella, in bikini arancione, posa con un'amica nel mare, piuttosto torbido, della città romagnola, poi in azzurro dentro ad una piscina. Curve mozzafiato e décolleté esplosivo per la sexy Fanny, che non sembra per nulla preoccupata dalla distanza, che la separa dal suo Balo.



Il quale intanto se la spassa a Mykonos con un gruppo di amici, godendosi da solo gli ultimi scampoli di vacanza prima di raggiungere in ritiro i compagni di squadra del Milan. Immortalato sull'isola greca avvolto da un telo mare bianconero, su un quad e mentre si rilassa sul lettino, SuperMario non è sembrato turbato dalla mancanza della bombastica fidanzata. La loro love story prosegue, anche se tra alti e bassi, e non saranno le vacanze separate a turbare la relazione. I patti sembrano chiari: a dettare le regole del gioco è sempre lui.