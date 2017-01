Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, che bacio

Ecco le foto social delle vacanze "di famiglia" in Sardegna

23/7/2013

foto Instagram

Baci appassionati e abbracci davanti ai flash. Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore in Sardegna si divertono a postare sui loro profili social le foto delle loro vacanze tra gite in barca, cene eleganti, coccole e giochi con Nathan Falco. Alla Gregoraci piacerebbe dare una sorellina al primogenito, che ha tre anni. E chissà che nelle acque cristalline dell'isola stiano già mettendo in cantiere un bebè.

Perfetta e scolpita, la conduttrice di Made in Sud ha annunciato che passerà l'estate tra la Sardegna e la Calabria, la sua terra, per lavoro e per rilassarsi. Con lei i suoi uomini, Nathan e Flavio. Con Briatore Eli scambia baci e abbracci romantici e pensa ad allargare la famiglia.