Claudia Galanti, baci focosi con Mimran

Effusioni focose in mezzo al mare

22/7/2013

foto Instagram

Baci hot "alla francese" e acrobazie bollenti nelle acque di Formentera tra la super sexy Claudia Galanti e il suo uomo Arnaud Mimran. La coppia, in vacanza a Formentera, offre ai paparazzi un siparietto di effusioni focose...

Coccole, baci e giochi piccanti, Claudia si avvinghia al suo Arnaud per evoluzioni marine quasi da "luci rosse" e sfoggia un micro bikini verde smeraldo, che sottolinea la sua forma smagliante.



Poi su Instagram la showgirl paraguaiana posta uno scatto con o stesso due pezzi super sexy mentre abbraccia i suoi due fratelli gemelli, sempre sull'isola dell'arcipelago delle Baleari: "My twins brothers #formentera #juanyandrea #bestfoodever #lunch#sun#familytime #beautifulgirl #beautifultwins" scrive la Galanti, vacanze in famiglia all'insegna del divertimento, del relax e della passione con Mimran.