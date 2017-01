Belen Rodriguez, bikini sexy a Formentera

La modella argentina condivide tutto, dalle pose hot al piccolo Santiago

22/7/2013

foto Instagram

Belen Rodriguez se la gode e come darle torto, questo 2013 le sta portando sempre più fortuna. Il piccolo Santiago, bello come non mai, è già un bambino social, e non ha nemmeno quattro mesi, tra lei e Stefano De Martino va tutto a gonfie vele e il lavoro non manca. La bella argentina trasforma in oro tutto quello che tocca, vacanze comprese.

Ecco allora le foto dei suoi bagni in piscina con Santiago, il divertimento al mare con la sorella Cecilia, i baci con Stefano e le cene con gli amici... Il tutto sempre condiviso con i fan: la coppia non tiene nulla per sé, incuranti di critiche e malelingue. Belen, baciata dal sole e dalla buona sorte, va avanti per la sua strada che pare porti dritta verso il successo.