Emma Marrone, inguine e tattoo in vista

In bikini su Instagram... ma senza volto

22/7/2013

foto Instagram

"Vi penso da qui!", cinguetta Emma Marrone postando uno scatto piccante su Instagram: slip e tattoo inguinale in un primo piano strategico, mentre prende il sole a Gallipoli. Dopo Formentera la cantante è tornata a casa, ma la vacanza continua.

Ventre piatto e gambe in vista, ma niente volto. Emma preferisce uno scatto "a metà", intrigante e bollente. I fans sembrano apprezzare: "Bellissima, idolo...", "Un fisico stupendo", scrivono in molti e i commenti positivi continuano all'infinito.



Anche in vacanza la bella cantante salentina raccoglie proseliti, la sua fama non si ferma sul palco. Già negli scatti in bikini postati qualche settimana fa Emma aveva suscitato apprezzamenti e complimenti per la sua forma fisica e le curve sexy e anche la scelta delle extension ai capelli sono piaciute ai suoi numerosi ammiratori. Da quando è "fidanzata" con Marco Bocci la Marrone sembra puntare un po' di più sul fattore seduzione e femminilità!