Heidi Klum, topless a Bora Bora

Fisico scolpito per l'ex modella in vacanza senza veli

22/7/2013

foto Twitter

Ci sta prendendo gusto Heidi Klum a farsi fotografare in topless, con quel vedo-non vedo che stuzzica la fantasia dei suoi follower. L'ha fatto qualche giorno fa improvvisando uno “smile” sul suo ventre mentre con le mani copriva parte del seno e lo rifà in vacanza a Bora Bora. Ma questa volta a nascondere le sue grazie è... il tronco di una palma.

In punta di piedi, aggrappata ad un albero, l'ex top model, madre di quattro figli, si può permettere, alla soglia dei quarant'anni, scatti conturbanti grazie ad un fisico ancora tonico. Con indosso solo uno slip, sorride davanti all'obiettivo, mentre le conturbanti forme del suo seno, piccolo ma ancora ben tornito, si intravedono. Niente reggiseno per la Klum, ma una silhouette di tutto rispetto da offrire al sole per una tintarella omogenea e uno spettacolino davvero ghiotto.