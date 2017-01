Vota la tua sirena di mezza estate

La parola d'ordine delle vip è spogliarsi!

22/7/2013

foto Instagram

Nicole Minetti autoscatta davanti allo specchio bombastica e con un balconcino luccicante, Roberta Morise sprizza gioia mentre si diverte al mare con le amiche stretta in una fascia “incontenibile”, Laura Torrisi mostra un seno a tutto tondo, Elenoire Casalegno è perfetta con il bikini nero e molte altre. In questo weekend le belle si sono spogliate tutte, guardale e vota la tua sirena di mezza estate.

Parola d'ordine: svestirsi. Il caldo attanaglia e le vip si spogliano. In spiaggia o in piscina tutte in due pezzi, rigorosamente minimalista, striminzito, a fascia o triangolo purché lasci la pelle ben in vista. E così sbucano una prorompente Roberta Morise o una esplosiva Laura Torrisi, una casta Elisabetta Gregoraci in compagnia del figlio e una sognante Federica Nargi. E poi ci sono Stefania Orlando, Victoria Silvstedt, Nina Senicar, Filippa Lagerback.