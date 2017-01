Kate Upton-Cameron Diaz, brindisi tra le onde

Le due bellezze si rilassano durante un momento di pausa dal set del loro film

21/7/2013

foto Splash News

Spiaggia di bellezze quella della Bahamas. Per un aperitivo a mollo ecco infatti Cameron Diaz, Kate Upton e Leslie Mann. Tutte e tre in un momento di pausa dal set del film che stanno girando, "The Other Woman". A voler cercare il pelo nell'uovo, la Diaz mostra qualche cedevolezza di troppo sulla coscia mentre il giro vita della Upton non è dei più scolpiti ma restano difettucci minimi che non intaccano il loro sex appeal.

D'altro canto la Upton non è mai stata celebre per il fisico scolpito, quanto per la sua burrosità, che le dona un seno florido e prorompente senza apparire artificioso come certe curve scolpite dal bisturi.



Tutt'altro tipo Cameron Diaz, asciutta, poco seno, ma anche qualche anno in più rispetto a Kate, il ché giustifica pienamente qualche piccolo inestetismo. Le due, più Leslie Mann, alle Bahamas stanno girando insieme un film ma, vista la location da sogno, meglio trascorrere i momenti di pausa in acqua, con il bicchiere del cocktail o il flute dello champagne in mano, che nelle roulotte del set.