Rosy Dilettuso, l'ex Pupa rimane seno al vento

Siparietto hot sulla spiaggia di Forte dei Marmi

20/7/2013

foto Olycom

Rosy Dilettuso non resiste al sole arroventato di Forte dei Marmi e si sfila sensuale la parte superiore del bikini, lasciando in libertà il suo prosperoso décolleté. Curve perfette e pancia piatta per l'ex Pupa, che anche in riva al mare sa come sedurre e catturare l'attenzione dei fotografi. A farle compagnia sotto l'ombrellone i suoi due fedeli cagnolini, con cui la showgirl cerca un po' di refrigerio tra le onde del bagnasciuga.



La Dilettuso mette in mostra un fisico scolpito ed un'abbronzatura da far invidia a chiunque. Merito anche dei topless che si è concessa negli ultimi mesi, in città come in spiaggia, che hanno permesso alla sua pelle di dorarsi senza imperfezioni. Prova costume e tintarella superate a pieni voti quindi per Rosy!