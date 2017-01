Marica, bikini perfetto in cima alla scogliera

La Pellegrini si lancia coraggiosa dalle rocce dell'Iisola d'Elba

20/7/2013

foto Instagram

Un tuffo nelle acque cristalline dell'Isola d'Elba mette in luce il fisico mozzafiato di Marica Pellegrinelli. La compagna di Eros Ramazzotti, splendida nel suo bikini colorato, abbozza un balletto sulle rocce prima di trovare il coraggio per tuffarsi. Sorride, dimena il lato B e alla fine allunga le gambe verso il vuoto. E quando riemerge dalle acque sembra una dea.



In vacanza con gli amici Biagio Antonacci e la sua fidanzata Paola Cardinale, Marica e Eros si godono il bel tempo concedendosi lunghi bagni in acqua.



La modella, dal fisico asciutto e dallo sguardo penetrante, posta su Instagram un'immagine in cui mostra non solo un corpo da urlo, nonostante abbia alle spalle giĆ una gravidanza, ma anche un particolare affiatamento con la compagna di Antonacci. Se entrambe hanno superato a pieni voti la prova costume, come se la saranno cavata Eros e Biagio?