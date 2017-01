Aida, sexy nelle sue notti brave alle Baleari

La Yespica si diverte con Roger tra Ibiza e Formentera

19/7/2013

foto Instagram

Vacanze in grande stile per Aida Yespica: in giro tra Ibiza e Formentera, la showgirl si gode la bella vita. La mattina si diverte in spiaggia con il piccolo Aaron e prende sole in micro bikini. La sera, invece, si trasforma in una pantera sexy, accompagnata dal fidanzato Roger Jenkins nei locali piĆ¹ cool delle Baleari.

I due, sempre avvinghiati, sembrano dare continua dimostrazione del loro amore, quasi a voler smentire le malelingue che parlano di un fidanzamento con interesse, soprattutto da parte della showgirl. Alta sui tacchi, tra minigonne inguinali e pose sexy, la showgirl sembra davvero innamoratissima del suo milionario...