La settimana delle stelle

Quello che vi siete persi in sette giorni di gossip

20/7/2013

Belen, in vacanza alle Baleari, presenta su Facebook il suo piccolo Santiago e poi si sollazza in acqua con la sorella Cecilia. Michelle Hunziker, intanto, mostra un semi topless sulle pagine di Chi, mentre Ilary Blasi, al mare senza Francesco Totti, evidenzia un lato B davvero ben tornito. Ecco cosa vi siete persi in una settimana di gossip.

LUNEDI' 15 LUGLIO



Belen: "Vi presento Santiago"



Ilary Blasi, fondoschiena nel mirino



MARTEDI' 16 LUGLIO



Michelle Hunziker in topless col pancione



Bobo Vieri: "Eli e la Juve i miei grandi amori"