Anna Tatangelo sbottona la camicia sul set

Un seno scoperto da non dimenticare

19/7/2013

foto Twitter

Camicia bianca da uomo aperta e pantaloncini neri, Anna Tatangelo vuole immortalare così la sua giovinezza. Crisi di mezza età in anticipo? Anna scrive ai fan su Twitter: "Questa foto l'ho fatta per me... visto che 26 anni non tornano più". Faccia da Pierrot con tanto di lacrima sbava-mascara, la Tatangelo vuole ricordarsi così, con il fisico statuario e la pelle soda dei vent'anni.

Durante un servizio fotografico, Anna si regala un souvenir della sua avvenenza da riguardare tra una decina d'anni e, magari, da mostrare orgogliosa ai futuri nipotini. Dopo la svolta sexy del suo ultimo videoclip, la Tatangelo sembra voler puntare un po' di più sulla sua avvenenza rispetto al passato. La carica sensuale non le manca quando apre maliziosamente la camicia mostrando il seno al fotografo che ha di fronte. Visione negata, però, agli ammiratori sui social network. Il dettaglio piccante, infatti, è sapientemente celato dalla prospettiva.