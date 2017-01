Maddalena Corvaglia, occhio nero su Instagram

Piccolo incidente domestico per l'ex velina bionda

19/7/2013

foto Twitter

"A meno che non siate i genitori di Harry Potter... Non date MAI una bacchetta magica a vostro figlio!", sono le parole che Maddalena Corvaglia posta su Instagram commentando un'immagine in cui compare con l'occhio nero. Eh sì, l'ex velina bionda, sempre pronta a sfidare il pericolo in moto e sul trampolino questa volta non è riuscita proprio a scamparsela.

Piccolo incidente domestico per la Corvaglia che ha pagato a caro prezzo una mossa forse un po' troppo repentina della sua piccola Jamie. Una bacchetta magica ha trasformato il contorno dell'occhio della showgirl pugliese in un grande livido. Ciliegina sulla torta il graffio sullo zigomo.



Ma Maddy è una persona forte e coraggiosa, lo dimostra la sua passione per gli sport estremi e le due ruote... questo è nulla rispetto ai rischi che corre per assecondare i suoi hobby. Bastano un paio di occhialoni da sole... e tutto passa!