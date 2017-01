Seredova e quelle della bici sexy

Che stacco di coscia per Alena in bici!

19/7/2013

foto LaPresse

Un'atletica e scoppiettante Alena Seredova gira in bici per le vie di Forte dei Marmi e i paparazzi non la perdono d'occhio. Shorts supersexy e canotta per la moglie di Gigi Buffon che si diverte in vacanza, senza dimenticare la forma. In sella alla sue due ruote sceglie un look glam e sexy che mette in evidenza uno stacco di coscia interessante. Del resto i pantaloncini corti sono la mise preferita per le vip che pedalano.

Da Elisabetta Canalis sulla spiaggia californiana a Claudia Galanti, Martina Colombari e Belen per le vie di Milano passando per la Versilia con Michelle Hunziker, sono tante le belle che hanno scelto di pedalare senza dimenticare un pizzico di sensualità. Gambe toniche e affusolate messe in mostra dall'esercizio sulla due ruote grazie a shorts che evidenziano lo stacco di coscia di ognuna.