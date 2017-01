La Canalis sta in mezzo ai faraglioni

Eli, sexy bikini per la gita in barca con gli amici

19/7/2013

Finiti gli impegni dell'Ischia Global Fest, Elisabetta Canalis si è concessa qualche momento di relax con gli amici di sempre. E così eccola in barca, mentre prende il sole con un bikini striminzito, in posa, in mezzo ai faraglioni. Baciata dal sole e in forma smagliante, la bella Eli si mostra sensuale e sorridente, splendida anche senza un filo di trucco.

Vacanze lunghe quelle della bella showgirl, che delizia i suoi fan con micro bikini e pose sexy tra Los Angeles, Sardegna, Ischia e ora la bellissima isola di Capri. Un'estate all'insegna del sole e del divertimento quella della Canalis che, circondata dagli amici, sembra non sentire la mancanza dell'amore.