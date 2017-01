Nina Moric, baci e palpatine al nuovo amore

La modella si avvinghia al suo uomo

18/7/2013

foto Novella 2000

Il cuore di Nina Moric ha ripreso a palpitare. La modella croata è stata avvistata da "Novella 2000" per le vie di Milano mano nella mano con Massimiliano Dossi. A passeggio con l'imprenditore 36enne (sono coetanei), non mancano le effusioni. Ecco che Nina dà una pacca sul fondoschiena al suo lui per poi baciarlo appassionatamente. Felice e innamorata, la showgirl si consola così dalla fine della storia con Matteo Bobbi.

Anche Milano può diventare la sede per una luna di miele. Il piccolo Carlos, avuto dall'ex marito Fabrizio Corona, è in vacanza con la nonna in Croazia. La modella, in pausa dalla vita da mamma, torna a fare l'adolescente coccolando e facendosi coccolare dalla nuova fiamma con cui si frequenta da un mese. L'affiatamento è palpabile ma chissà quanto durerà...