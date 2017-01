Laura Torrisi senza reggiseno a Ischia

L'attrice a seno al vento con Gabriel Garko

18/7/2013

foto Olycom

Laura Torrisi si è dimenticata di mettere in valigia i reggiseni e così a Ischia per il Film Fest indossa vestitini mozzafiato attraverso i quali si intravede il seno nudo. Per la serata elegante al fianco di Gabriel Garko ha scelto un abito lungo nero decisamente provocante grazie al dettaglio di pizzo all'altezza del décolleté. Ma già al suo arrivo sull'isola l'attrice si era presentata con i capezzoli al vento.

Negli ultimi tempi la compagna di Leonardo Pieraccioni ha mostrato un'escalation di sensualità. Pose piccanti al mare con la bambina in bikini, outfit provocanti, look sempre più dannatamente hot. Bella, mediterranea, simpatica, ironica, la Torrisi è una bomba sexy e quando dimentica il reggiseno è ancora più intrigante.