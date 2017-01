Veronica Maya si sfila il costume a Capri

La conduttrice non rinuncia ad allattare il piccolo Tancredi nemmeno in vacanza

18/7/2013

foto Olycom

Non si fa scrupoli Veronica Maya quando si tratta dei suoi bambini: eccola in spiaggia a Capri mentre allatta il suo secondogenito, Tancredi, nato poco piĆ¹ di un mese fa. Seno al vento e coccole per la conduttrice di Verdetto Finale, sdraiata sulle gambe del compagno Marco Moraci, si gode il relax con la sua bellissima famiglia, immortalata dai fotografi del Settimanale Nuovo.

Non importa come e dove, se il piccolo Tancredi ha fame, la Maya non esita a spostare il costume e ad accontentarlo, incurante degli sguardi indiscreti e degli obbiettivi dei paparazzi. Veronica, avvolta in un bikini a fascia bianco, mostra un corpo con le forme ancora morbide dopo il parto. Lei stessa ha dichiarato di vivere serenamente il rapporto col suo corpo: in caso di emergenza opta per la panciera e non rinuncia a un buon piatto di pasta.