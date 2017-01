Giochi lesbo a tre per Kate Upton

Si fa toccare il seno abbondante

17/7/2013

foto Splash News

La giunonica bionda si concede agli sfioramenti di un'amica che, ammiccando all'obiettivo, le palpa il seno mentre un'altra sembra divertirsi molto a vedere la scena. Sexy con il suo corpo da pin up, Kate Upton gioca con l'ambiguità in maniera leggera stuzzicando abilmente le fantasie erotiche dei follower su Twitter. La modella non si risparmia neanche sulle riviste patinate dove scopre le curve da capogiro con scollature profonde.

Kate è una bomba con un mix di forme abbondanti e viso d'angelo. La bella e conturbante allude all'omosessualità facendosi toccare il decolleté da un'amica. Un'immagine scherzosa, immortalata in un pub. La Upton si rilassa dopo il photoshoot al cardiopalma per una campagna pubblicitaria. Nelle immagini professionali in bianco e nero, il costume si apre fin sotto al seno. In un altro scatto della pubblicità, la Upton abbassa la cerniera del giubbotto di pelle.