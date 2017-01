Antonella Clerici, curve mediterranee in Sardegna

Panino imbottito per la conduttrice in vacanza con Maelle

18/7/2013

foto Twitter

Non fa in tempo ad addentare un panino per l'ora di pranzo che Antonella Clerici viene subito immortalata dai flash di Chi. Seduta su un lettino mentre si gode le sue vacanze in Sardegna in riva al mare, appare leggermente appesantita. Seno lievitato e pancetta pronunciata potrebbero essere il risultato di qualche piccolo e umano peccato di gola.

Ci sono cose più importanti di una dieta ferrea e della prova costume. Lo sa bene Antonellina, che dopo aver nuotato nelle acque cristalline di Costa degli Angeli con la sua Maelle e un dispendio non indifferente di energie, si gusta un semplice panino imbottito, alla faccia della solita e triste fogliolina di insalata. La conduttrice, che poco tempo fa ad Anacapri si era sottoposta ad una serie di trattamenti benessere, aveva raggiunto in tempi record una forma invidiabile rimodellando la sua silhouette mediterranea. A distanza di qualche settimana appare già un po' più tondetta, ma comunque sempre bellissima e con l'umore alto. Del resto non è così facile tenere a bada il desiderio di addentare cibi sfiziosi. E poi, diciamocelo, Antonella piace così, semplice e normale.