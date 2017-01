Belen e Cecilia, che sorelle da sogno!

Costumi francobollo a coprire le loro grazie

17/7/2013

foto Facebook

Il bikini si fa microscopico sul corpo delle prorompenti sorelle Rodriguez. Una coppia di triangoli a coprire i seni esplosivi e pezzetti di stoffa a vita bassissima come slip. Belen e Cecilia incantano Formentera con i loro corpi magnifici. La neomamma Belen non manca di mostrare la famosa farfallina. Senza un velo di trucco e con i capelli scompigliati mostrano che la sensualità non è una questione di orpelli.

Belen non dimentica neanche in vacanza i suoi fan ai quali dedica scatti su scatti su Facebook. In versione sportiva ma sempre sexy, si sdraia con pantaloncini e t-shirt su un muretto sfoggiando le gambe lunghe e tornite. Dal lato della canotta fa capolino la voluttuosa rotondità del suo decolleté. La sexy zietta Cecilia anche quando stringe a sé il nipotino sdraiata in spiaggia mostra un profilo curvilineo tutto da desiderare.