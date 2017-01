Toniolo e Barriales, sexy doccia per due

Siparietto hot in mezzo alla natura

17/7/2013

foto Instagram

Una doccia accampata in mezzo alla natura e due bombastiche bellezze l'una di fronte all'altra. Siparietto bollente sul profilo social di Melita Toniolo e Laura Barriales che hanno postato le immagini. Melita e Laura in bikini mozzafiato si bagnano e ridono come pazze. Intanto per la gioia dei fan la Toniolo aggiunge anche un particolare hot del suo tatuaggio posizionato proprio sotto il seno.

“Alla Barriales puzza l'ascella” cinguetta una spassossima Melita che nell'Instagram successivo si definisce così: “Una scimmietta nella giungla”. Le due showgirl si stanno facendo la doccia e mostrano un fisico davvero al top. In realtà solo Laura si bagna veramente, mentre la ex Diavolita, capelli raccolti in una treccia e reggiseno a fascia che rende giustizia al suo décolleté, si tiene lontana e preserva il suo look perfetto.