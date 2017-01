Bobo Vieri: Eli e la Juve i miei grandi amori

"Le altre ex non meritano menzione"

16/7/2013

foto Instagram

“Ho amato da morire solo Elisabetta Canalis. Lo posso dire. Lei è stato il grande amore della mia vita. L’'unica che merita di essere citata. Non ho rimorsi nei suoi confronti. Siamo rimasti amici”. Così Bobo Vieri ha confessato in una intervista esclusiva al settimanale “Chi” il suo amore per Elisabetta Canalis la showgirl alla quale è stato legato per quattro anni. E non esclude un ritorno di fiamma.

Ha festeggiato i 40 anni a Formentera circondato dagli amici, ma l'occasione è stata anche spunto per riflessioni sulla sua vita. Amorosa e non solo. E sul ritorno di fiamma con la Canalis ha detto: “E chi lo sa? Io vivo alla giornata. Di certo sogno una famiglia. Con i bambini ci so fare. Forse mi manca una donna per essere davvero felice. Ma arriverà. Sono credente e reputo che la vita mi abbia già regalato tanto”. E sul campo sportivo ammette: “Tifo per la Juventus. Sono bianconero dentro. Amen, l’'ho detto”.