Caterina Balivo, primo bikini social

Curve perfette per la conduttrice in vacanza con il compagno Guido Maria Brera

16/7/2013

foto Instagram

E' un sorriso timido quello che Caterina Balivo regala al suo improvvisato fotografo, quasi a sentirsi in imbarazzo per la posa in costume che successivamente condivide su Instagram. Forse la presentatrice non si rende conto di quanto sia seducente con quel bikini azzurro che lascia intravedere le curve del seno e scoperti i fianchi. Il suo pancino appena accennato è decisamente più sexy di quei ventri ultrapiatti e ossuti di alcune sue colleghe.

In vacanza in un luogo paradisiaco con la famiglia, Caterina dona ai suoi fan un'immagine di sé accattivante. In barca, con un dito in bocca e i capelli che coprono parte del suo viso si lascia immortalare in tutto il suo splendore come una maliziosa lolita. Per la Balivo si tratta del primo bikini social della stagione: ci ha fatto attendere un bel po', ma ne è valsa davvero la pena. Madre del piccolo Guido Alberto, la showgirl, con le forme al punto giusto, è in una forma smagliante... per la gioia del suo compagno Guido Maria Brera.