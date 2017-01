Lucrezia rende frizzante l'acqua di Ischia

Si siede sulle spalle di un uomo muscoloso

16/7/2013

foto Olycom

Lucrezia Lante Della Rovere al mare ha l'argento vivo addosso. Si diverte come una teen-ager in compagnia degli amici. Ed ecco che si rinfresca nelle acque limpide di Ischia svagandosi tra le onde. Scherza con un'amica cercando di buttarla in acqua ma nessuna delle due ha la meglio. La vivace rossa si lancia anche in acrobazie abbarbicandosi a cavalcioni sulle spalle di un aitante moro.

Tra pochi giorni la splendida Lucrezia compirà 47 anni ma, di certo, sebbene sia vicina al giro di boa dei fatidici cinquanta, non le mancano né il brio né la verve. Frizzante e spiritosa, è l'anima del gruppo di amici. Ma nella compagnia forse c'è un affetto speciale, quell'uomo prestante che la regge sulle spalle sembra essere più di un semplice amico. Che Lucrezia abbia trovato un nuovo partner?