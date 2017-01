Barbara D'Urso, fisico scolpito con lo yoga

Il "saluto al sole" della conduttrice esalta il suo fisico tonico

16/7/2013

foto Twitter

Barbara d'Urso saluta il sole e i suoi followers su twitter. La conduttrice inizia la giornata con una delle migliori ginnastiche per il fisico: lo yoga. Il saluto al sole, infatti, è un esercizio che serve non solo a ritrovare l'elasticità, ma anche ad iniziare con il piede giusto la giornata.

Si sa, la D'Urso ci tiene ad essere sempre positiva e sorridente senza mai dimenticare che la felicità passa anche attraverso la cura del corpo. Proprio per questo la showgirl si mantiene sempre in forma perfetta facendo yoga, pilates e osservando un dieta rigida ma efficace. Eccola allora cinguettare mentre rispetta le posizioni della disciplina orientale, indossando dei leggins neri attillatissimi che sottolineano un sedere tonico e scolpito. Con i capelli raccolti, la doppia canotta e lo smalto in tinta su mani e piedi, la conduttrice da lezioni di fitness e di stile.