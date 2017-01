Gianna Nannini, topless in piscina

A Formentera la cantante si abbassa il costume

16/7/2013

foto Olycom

Costume olimpionico abbassato e via con la tintarella integrale per una Gianna Nannini in formissima. In piscina a Formentera la cantante in compagnia della piccola Penelope si rilassa come una lucertola al sole e, come suo solito, preferisce il topless ai segni dell'abbronzatura. E così Sfila le bretelle del costume intero e lo abbassa come fosse uno slip.

Gianna in estate regala sempre siparietti piccanti grazie ai suoi topless naturali e incuranti dell'occhio critico dei fotografi. In genere non porta il reggiseno e quando, come in questo caso, indossa il costume intero per la piscina, lo abbassa quando deve stendersi al sole. La cantante vince la palma d'oro in stile e naturalezza.