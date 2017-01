Valeria Marini, spunta la buccia d'arancia

Fisico mediterraneo per la showgirl in vacanza a Ischia con la madre

16/7/2013

foto Splash News

Un po' musona, ma incredibilmente sexy con il suo audace costumino, è Valeria Marini che, in compagnia della madre perfeziona la sua tintarella sotto il sole di Ischia. Bella con un fiorellino tra i capelli e un due pezzi bianco con frange, non nasconde quella leggera buccia d'arancia che compare sul suo lato B fino alle ginocchia.

Al suo fianco neanche l'ombra del marito Giovanni Cottone, forse è per questo che la stellare Valeria non abbozza neanche un sorriso. Ciò non toglie che la showgirl non rinunci a un bikini micro e a una preziosa catenella in vita mettendo in risalto la sua silhouette mediterranea. Dal seno prosperoso, ventre piatto e gambe toniche, la Marini sfoggia una forma perfetta. Unico neo, che scopriamo solo quando si infila la gonna in jeans, è quell'inestetismo che affligge gran parte delle donne: la cellulite. Seppur appena percettibile non passa inosservata allo zoom impietoso dei paparazzi.