Lola Ponce sexy nel mare di Ischia

La cantante sfoggia un fisico da urlo e un amore di fidanzato

15/7/2013

foto Olycom

La cantante ad Ischia si concede un bagno con un bikini che lascia poco spazio all'immaginazione. Lola Ponce, insieme al fidanzato Aaron Diaz, sfoggia un fisico da urlo e curve mozzafiato, complice il costume che a malapena la copre nelle acque dell'isola partenopea.

Un fisico che non lascia indifferente nemmeno il modello, con il quale fa coppia fissa da appena un anno. I due hanno da poco avuto una bambina, Erin, anche se il fisico della bella Lola sembra non essersene accorto, visto che continua ad essere scultoreo. Una coppia serena e innamorata, come mostrano i baci appassionati tra i due: Aaron non perde occasione per stringerla a sé, incurante degli scatti dei fotografi che sembrano non aspettare altro.