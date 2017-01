Cristina De Pin, seno da capogiro in bikini

Con Riccardo Montolivo prove di luna di miele in Polinesia

15/7/2013

foto Twitter

Una vacanza, quella di Riccardo Montolivo e Cristina De Pin, che ha il sapore di una romantica luna di miele. La coppia, felice e affiatata, posta l'album social delle ferie... non ancora terminate. Dal Brasile a Bora Bora, fino a Taha'a Island (Polinesia Francese) la presentatrice condivide le sue immagini su Twitter. Bellissima in costume con un décolleté di tutto rispetto, è lei la vera sirenetta dell'estate.

Conclusa la Confederation Cup in Brasile, Riccardo e Cristina hanno dato il via al loro tour tra resort di lusso e mari paradisiaci. I due, che appaiono innamorati come il primo giorno, trascorrono le loro giornate dedicandosi ad interessanti escursioni e facendo lunghi bagni. Cristina, fasciata in un costume dai colori brasiliani, si lascia immortalare in tutta la sua mediterranea bellezza mentre fa un bagno con una manta e "puccia" i piedi nell'acqua turchese. Una silhouette perfetta mette in evidenza un seno abbondante e tonico, degno di essere ammirato dai suoi numerosi follower.