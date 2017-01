Michelle Hunziker, look supersexy a Milano

Intrigante col pancione, la showgirl fa acquisti in centro

15/7/2013

foto Olycom

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi passeggiano in centro a Milano. Lei, con un camicione verde di seta verde morbido sulle forme e un paio di shorts di jeans chiaro, mostra gambe toniche e in forma. Stivaletti stile biker come la moda impone, la bella showgirl sembra aver acquistato ancora più fascino con il pancione.

Lui, impeccabile nel look, accompagna sempre la sua dolce metà, premuroso e attento alle sue esigenze. La coppia si è dedicata allo shopping, ma niente abiti premaman per la showgirl: tra le mani di Michelle c'erano solo libri e cd. I due, incuranti dei fotografi che non perdono occasione per immortalarli, sembrano proprio vivere serenamente il loro amore alla luce del sole... e dei flash.